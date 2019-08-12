مأساة في الهند.. الفيضانات تقتل 184 شخص وإجلاء مليون من أماكن الخطر

فاجعة في الهند مع بداية الأسبوع الجاري، حيث أعلنت السلطات اليوم الإثنين، عن ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات والتي وصلت لـ184 قتيل، مضيفة أنه تم إجلاء نحو مليون شخص من أماكن الخطر.

واتفعت حصيلة قتلى فيضانات الهند اليوم، بعدما كانت الحكومة قد أعلنت أمس الأحد، عن مقتل 152 شخصا، وفقدان 17 آخرين في 4 ولايات هندية بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن سقوط الأمطار الموسمية، منذ الأسبوع الماضي.

وقال مسؤولون محليون في الحكومة الهندية، إن الأحوال الجوية السيئة وأضرار البنى التحتية الناتجة عن سقوط الأمطار، يعرقل عمليات الإنقاذ التي يشارك فيها جنود من البحرية الهندية.

وبحسب الإحصاءات الحكومية، فإن ولاية كيرالا شهدت سقوط 60 قتيلا، فيما قتل 40 شخصا في ولاية ماهاراشترا، أما في ولاية غوجارت فقد لقي 22 شخصا مصرعهم، وأخيرا في ولاية كارناتاكا فقد قتل 30 شخصا.

وأغرقت مياه الأمطار مدن كاملة في الولايات الهندية الأربع، فيما تعمل السلطات المحلية على إجلاء أكثر من مليون شخص، وتساهم الأمطار الموسمية بشكل رئيسي في تأمين مخزون المياه اللازم للبلاد، لكنها في الوقت نفسه تتسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا بشكل سنوي.