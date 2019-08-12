اهتز حي أولاد عياد ببني ملال، قبل قليل، على وقع خبر محزن يتعلق بوفاة شاب في الثلاثينيات من عمره، خلال عملية ذبح وسلخ أضحية العيد.
ووفق مصدر “اليوم24″، فالشاب متزوج وأب لطفل، كان يقوم بعملية “سلخ” كبش العيد رفقة أسرته بواسطة سكين حاد، فانزلق منه بشكل مفاجئ، وأصابه على مستوى قبله، ما تسبب له في نزيف حاد.
وأضاف المصدر ذاته، أنه تم نقل الشاب على وجه السرعة إلى مستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال، إلا أن خطورة الإصابة عجلت بوفاته على الفور.
هذا وقد عمت حالة من الصدمة والحزن ببيت الهالك وجيرانه، وتحولت فرحة العيد إلى مأتم.
كانت هذه تفاصيل خبر فرحة العيد تتحول إلى قرح في بيت في بني ملال ..وفاة أب كان “يسلخ” كبش العيد فأصابه سكين على مستوى قلبه! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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