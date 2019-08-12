اخبار العالم

في مشهد مهيب ولأول مرة..المسلمون في نيوجرسي الأمريكية يؤدون صلاة العيد في الملعب الكبير -صور

0 نشر
سارة الطالبي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

بعد مفاوضات دامت ثمان سنوات، أدى المسلمون الأمريكيون في ولاية نيوجرسي، لأول مرة، صلاة العيد في الملعب الكبير، وهو الملعب الذي يسع لأكثر منو82 ألف متفرج وتقام فيه بطولات كرة القدم الأمريكية.

وأديت في الملعب صلاة عيد الأضحى، أمس الأحد، في مشهد مهيب، تداول نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي صوره على نطاق واسع.

image

Advertisements

ونقلت وسائل إعلام أن هذا الإنجاز حققه مسلمون في نيوجرسي، بعد مفاوضات طويلة، حيث  اتفق نحو 40 مسجدا في شمال نيوجيرسي وبعض المساجد من منطقة نيويورك على أن تغلق أبوابها يوم الأحد، وتطلب من مرتاديها من المصلين أن يشاركوا في صلاة العيد في الملعب. 

image

يشار إلى أن منطقة شمال نيوجيرسي، وخاصة مدينتي باترسون وكليفتون، تضم جالية عربية وإسلامية كبيرة جدا معظمهما من فلسطين وسوريا ولبنان والأردن وتركيا وباكستان، إنتخبت مدينة باترسون، ثالث أكبر مدن نيوجيرسي، عمدة عربيا هو أندريه صايغ، المنحدر من أب لبناني وأم سورية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في مشهد مهيب ولأول مرة..المسلمون في نيوجرسي الأمريكية يؤدون صلاة العيد في الملعب الكبير -صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا