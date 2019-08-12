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بعد مفاوضات دامت ثمان سنوات، أدى المسلمون الأمريكيون في ولاية نيوجرسي، لأول مرة، صلاة العيد في الملعب الكبير، وهو الملعب الذي يسع لأكثر منو82 ألف متفرج وتقام فيه بطولات كرة القدم الأمريكية.
وأديت في الملعب صلاة عيد الأضحى، أمس الأحد، في مشهد مهيب، تداول نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي صوره على نطاق واسع.
ونقلت وسائل إعلام أن هذا الإنجاز حققه مسلمون في نيوجرسي، بعد مفاوضات طويلة، حيث اتفق نحو 40 مسجدا في شمال نيوجيرسي وبعض المساجد من منطقة نيويورك على أن تغلق أبوابها يوم الأحد، وتطلب من مرتاديها من المصلين أن يشاركوا في صلاة العيد في الملعب.
يشار إلى أن منطقة شمال نيوجيرسي، وخاصة مدينتي باترسون وكليفتون، تضم جالية عربية وإسلامية كبيرة جدا معظمهما من فلسطين وسوريا ولبنان والأردن وتركيا وباكستان، إنتخبت مدينة باترسون، ثالث أكبر مدن نيوجيرسي، عمدة عربيا هو أندريه صايغ، المنحدر من أب لبناني وأم سورية.
كانت هذه تفاصيل خبر في مشهد مهيب ولأول مرة..المسلمون في نيوجرسي الأمريكية يؤدون صلاة العيد في الملعب الكبير -صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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