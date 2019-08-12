خصص اتحاد غرب آسيا، 100 ألف دولار جائزة بطل غرب آسيا بكرة القدم.

وقال المشرف على بطولة "آسيا سيل" لاتحاد غرب آسيا التاسعة بكرة القدم احمد قطيشات الأردني الجنسية ان "الاتحاد خصص جوائز لبطل البطولة والوصيف وأفضل حارس مرمى ولاعب وهداف البطولة التي سيسدل الستار عنها يوم الأربعاء المقبل باقامة المباراة الختامية التي ستجمع المنتخب العراقي مع المنتخب البحريني في الساعة الثامنة والنصف مساء على ملعب كربلاء الدولي".

واضاف قطيشات ان "اتحاد غرب اسيا لكرة القدم خصص جائزة مقدارها 100 ألف دولار لصاحب المركز الأول و30 ألف دولار للفائز بالمركز الثاني، فضلا عن جوائز لأفضل حارس مرمى ولاعب وهداف البطولة".