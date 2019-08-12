طيران الجيش يقتل عدداً من 'الدواعش' أثناء محاولتهم نقل جثث قتلاهم غربي الانبار

أفاد مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار، الاثنين ، بمقتل عدد من عناصر تنظيم "داعش" بقصف جوي لطيران الجيش غربي المحافظة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن" طيران الجيش استهدف مجموعة من ارهابي داعش كانوا يرمون نقل جثث قتلاهم من منطقة جفالة سد العبد جنوب غرب قضاء الرطبة غربي الانبار، ما ادى الى مقتلهم في الحال".



وأضاف أن" طيران الجيش رصد حركة المجموعة الارهابية التي كانت تنوي نقل جثث عدد من عناصر تنظيم داعش بعد قصف رتلا لهم في المنطقة المذكورة"، مبينا ان" معلومات استخباراتية مكنت طيران الجيش من استهداف المجموعة وقتلهم في الحال".

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