الحبانية تستقبل خمسة آلاف زائر خلال يومين

أعلن مدير عام المدينة السياحية في الحبانية مؤيد سليمان المشوح، الاثنين، عن استقبال المدينة أكثر من خمسة آلاف زائر خلال يومين.
وقال سليمان المشوح في تصريح لـ الخليج 365، إن" المدينة السياحية في الحبانية جنوبي مدينة الفلوجة، شهدت وصول اكثر من خمسة آلاف زائر خلال يومين ومن مختلف محافظات العراق وسط اجواء تسودها المحبة والتآلف بين مكونات الشعب الواحد".
واضاف أن" الاعداد التي وصلت الى المدينة السياحية في الحبانية تفوق السعة الاستعابية للمرفق السياحي، ما دعا منتسبي المدينة الى استنفار كوادرها لتقديم افضل الخدمات للسواح".
واضاف أن" الاعداد التي وصلت الى المدينة السياحية في الحبانية تفوق السعة الاستعابية للمرفق السياحي، ما دعا منتسبي المدينة الى استنفار كوادرها لتقديم افضل الخدمات للسواح".
وأوضح المشوح ان" القوات الامنية ساهمت في تأمين كافة الطرق المؤدية الى المدينة السياحية".
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