موسكو: سنوقع معاهدة لتقسيم ثروات بحر قزوين قريباً

وجاء إعلان رئيس الوزراء الروسي في كلمة له بالمنتدى الاقتصادي الأول لدول بحر قزوين، المنعقد حاليا في مدينة تركمانباشي في تركمانستان، بمشاركة روسيا وإيران وكازاخستان وأذربيجان وتركمانستان.

وقال مدفيديف: "منذ عام مضى، وتحديدا في 12 أغسطس 2018، تم توقيع معاهدة الوضع القانوني لبحر قزوين. وروسيا تعتزم توثيق هذه المعاهدة في أقرب وقت".



وكان رؤساء دول بحر قزوين الخمسة، قد قاموا في العام الماضي بتوقيع اتفاقية حول الوضع القانوني للبحر في مدينة أكتاو الكازاخستانية، وهي وثيقة تاريخية للمنطقة تم العمل عليها منذ عام 1996.

ووقع الاتفاقية رؤساء روسيا وأذربيجان وإيران وكازاخستان وتركمانستان. وتخصص الوثيقة لخمس دول حقوقا حصرية في بحر قزوين، وتنظم استخدام موارده المدفونة في الأعماق.