ولي عهد أبوظبي يلتقي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي بقصر منى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الإثنين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية. وقد جرى خلال اللقاء الذي تم في الديوان الملكي بقصر منى، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وبحث مجمل الأوضاع في المنطقة، خاصة على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها.

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