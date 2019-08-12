انت الان تتابع الفيضانات والانهيارات الأرضية بالهند تودى بحياة 190 شخصا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال مسؤولون اليوم الاثنين إن حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت الهند ارتفعت إلى 190 شخصا.
وقد تضرر أكثر من 1.4 مليون شخص جراء هطول الأمطار الغزيرة منذ الأسبوع الماضي. وتعد ولايتا كيرالا وكارناتاكا بجنوب البلاد وجوجارات وماهارشترا بغرب البلاد الأكثر تضررا .
وقال مسؤولو إدارة الكوارث إن 76 شخصا لقوا حتفهم بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية، كما لجأ 287 ألف شخص لأماكن الإيواء في كيرالا منذ الخميس الماضي.
أفاد مسؤولون محليون بأن 42 شصا لقوا حتفهم ونزح 582 ألف شخص آخرين أو جرى إجلاؤهم في ولاية كارناتاكا.
وقال مسؤولون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إنه في غرب البلاد لقى ما لايقل عن 40 شخصا حتفهم بسبب الأمطار الاستوائية في جوجارات، كما لقي 32 شخصا آخرين وتضرر 500 ألف شخص في ولاية ماهاراشترا .
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