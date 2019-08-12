مبعوث اردوغان إلى بغداد: العراق عازم على التقارب والتعاون مع تركيا

أكّد مبعوث الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ الخاص إلى ​العراق​، وزير الغابات التركي ويسل أر أوغلو، أنّ "العراق عازم على التقارب وتطوير التعاون مع ​تركيا​".

ولفت في حديث صحافي، تعليقًا على زيارته الأخيرة إلى العراق، إلى أنّ "الرئيس العراقي ​برهم صالح​، أكّد أنّ تطوير التعاون مع تركيا يُعتبر هدفًا استراتيجيًّا لبلاده، ورئيس الوزراء ​عادل عبد المهدي​، قال الشيء نفسه". وبيّن "أنّنا شكلنا مجموعة عمل مشتركة مع وزير الموارد المائية العراقي وفريق آخر، وأطلقنا برنامج عمل حول كيفية تطوير الصداقة بين البلدين وتعزيز التعاون".

وأوضح أر أوغلو أنّ "وفدًا عراقيًّا سيزور تركيا في شهر أيلول المقبل".