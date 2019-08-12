نتانياهو: جهاز الشاباك أحبط 600 هجوم في العام 2018

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن "جهاز "الشاباك" أحبط 600 هجوما خلال العام الماضي".
وأكد نتانياهو في كلمة خلال حفل تكريم لعناصر وضباط في "الشاباك"، شاركوا في عمليات مؤخرا، أن "تل أبيب تبذل قصارى جهدها من أجل كبح الهجمات قبل بدايتها".
ولفت الى أن "الشاباك اعتقل منفذي عملية غوش عتصيون التي أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي، خلال 48 ساعة من وقوعها"، مشيراً الى أنه "بمجرد أن أصبحت التفاصيل واضحة، قلت إن الأمر لن يستغرق وقتا طويلا للوصول إلى منفذي العملية".
وأشار إلى أنه "تم إجراء مسح هندسي لمنزلي منفذي العملية، وسيتم العمل سريعا على هدمهما".
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