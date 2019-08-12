محمد بن زايد: تحالف دعم الشرعية وقف بحزم ضد محاولة اختطاف اليمن

أكد ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد أن الإمارات والسعودية في خندق واحد في مواجهة القوى التي تهدد أمن المنطقة.
وبعد لقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أشار إلى أن تحالف دعم الشرعية وقف بحزم ضد محاولة اختطاف اليمن.
وفي حين طالب الفرقاء المتنازعين في اليمن بتغليب لغة العقل والحوار، شدد على أن العلاقات بين السعودية والإمارات متينة وصلبة وتستند إلى أسس راسخة، مؤكداً أن دعوة السعودية لليمنيين للحوار مهمة لنوع فتيل الفتنة.
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