النشرة: دمشق تعيش أجواء عيد الأضحى والفرحة بعد عودة الامان للمدينة

أفاد مراسل "النشرة" في سوريا بأنه "تعيش دمشق أجواء العيد والفرحة بعد عودة الامان للمدينة واحتفل السوريين بعيد الاضحى في المنتزهات والحدائق، وبدا واضحا الازدحام غير المسبوق الذي شهدته الشوارع والمقاهي وحتى الاسواق الشعبية اضافة الى مناطق ألعاب الأطفال التي اكتظت بهم وعبر السوريين عن فرحتهم الكبيرة بالاستقرار في بلدهم بعد مضي عدة سنوات على الحرب والتهجير الذي اصاب البلاد"
وأشار المراسل الى أنه "شوهد هذا العام عودة كبيرة للمهجرين تزامن مع عودة ملحوظة لعدد كبير من المغتربين لقضاء العيد مع أهاليهم في سوريا حيث أشادوا بالاجواء الايجابية التي شهدتها سوريا بالفترة الاخيرة مؤكدين ان الامور الى الافضل".
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