مقتل عشرة عناصر من "داعش" واعتقال ستة آخرين في الأنبار وديالى العراقيتين

كشف مصدر في جهاز ​مكافحة الإرهاب​ ​العراق​ي، في حديث إلى قناة "السومرية" أنّ "الجهاز نفّذ عمليّة إنزالٍ جوي، على مناطق ساخنة عدّة في العراق"، لافتًا إلى أنّ "قوّة من الجهاز قتلت 8 عناصر من تنظيم "داعش" في الرطبة بمحافظة ​الأنبار​، وعنصرين في بحيرة حمرين بمحافظة ​ديالى​".

وأوضح أنّ "قوة أُخرى، اعتقلت 5 عناصر وقيادي بارز في "داعش" بمنطقتي الكرمة والدولاب في الأنبار"، منوّهًا إلى أنّ "قيادة الجهاز أطلقت على هذه العمليّة تسمية "صولة العيد"، الّتي ستستمرّ بمداهمة أوكار التنظيم الإرهابي".