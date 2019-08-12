كشف مصدر في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، في حديث إلى قناة "السومرية" أنّ "الجهاز نفّذ عمليّة إنزالٍ جوي، على مناطق ساخنة عدّة في العراق"، لافتًا إلى أنّ "قوّة من الجهاز قتلت 8 عناصر من تنظيم "داعش" في الرطبة بمحافظة الأنبار، وعنصرين في بحيرة حمرين بمحافظة ديالى".
وأوضح أنّ "قوة أُخرى، اعتقلت 5 عناصر وقيادي بارز في "داعش" بمنطقتي الكرمة والدولاب في الأنبار"، منوّهًا إلى أنّ "قيادة الجهاز أطلقت على هذه العمليّة تسمية "صولة العيد"، الّتي ستستمرّ بمداهمة أوكار التنظيم الإرهابي".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل عشرة عناصر من "داعش" واعتقال ستة آخرين في الأنبار وديالى العراقيتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.