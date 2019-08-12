أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، تعليقًا على الأنباء الّتي تتناقلها بعض وسائل الإعلام بشأن تقديم مقترحات من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال الإتصالات الهاتفيّة والمشاورات الأخيرة، من بينها توجيه دعوة إلى روحاني للمشاركة في اجتماع مجموعة السبع وغيرها، أنّ "بعد التطورات الحاصلة وردود الفعل الإيرانية على تقاعس الاتحاد الأوروبي، فإنّ بعض الدول الأوروبية بدأت تبذل جهودها لعلّها تتمكّن من التغلّب على هذه المشاكل".
ولفت في تصريح صحافي، إلى أنّ "من بين تلك الجهود، بدأ ماكرون باتخاذ إجراءات لخفض التوتر، وإيران أعلنت من جانبها أنّها ترحّب بهذه الجهود ولا تنفي وجودها. وإذا كانت هناك جهود، فإنّها تأتي في إطار تنفيذ التزامات الجانب الأوروبي وبخاصّة فرنسا".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية إيران: نرحب بجهود ماکرون لخفض التوتر بسبب تقاعس الجانب الأوروبي عن تنفيذ التزاماته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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