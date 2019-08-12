الدفاع التركية: عمل مركز العمليات المشتركة بالمنطقة الآمنة في سوريا سيدأ قريبا

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ "من المخطط بدء عمل مركز العمليات المشتركة المتعلقة بالمنطقة الآمنة في ​سوريا​ في الأيام المقبلة". في وقت سابق، انتهت المفاوضات التركية الأميركية حول إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا في ​أنقرة​. وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت أنها توصلت و​واشنطن​ إلى اتفاق لإنشاء مركز تنسيق للعمليات المشتركة والمنطقة الآمنة المخططة لها في شمال سوريا.

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