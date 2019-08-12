جهانغيري أكد عزم إيران الجاد على تطوير العلاقات مع بلغاريا وتعميقها

أكّد النائب الأول للرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​، ​اسحاق جهانغيري​، "عزم إيران الجاد على تطوير العلاقات مع ​بلغاريا​ وتعميقها".

ولفت عقب لقائه رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسيف، على هامش المنتدى الاقتصادي لدول ​بحر قزوين​ في ​تركمانستان​، إلى "العلاقات السياسيّة الجيّدة والبنّاءة بين إيران وبلغاريا"، مركّزًا على "ضرورة توسيع العلاقات التجاريّة والاقتصاديّة بما يتماشى مع العلاقات السياسية بين البلدين".

بدوره، عبّر بوريسيف عن "استعداد صوفيا الجاد لتوسيع العلاقات مع ​طهران​"، موضحًا أنّ "إيران وبلغاريا لديهما إمكانات كبيرة لتوسيع العلاقات التجاريّة ويمكنهما تحسين مستوى هذه العلاقات".