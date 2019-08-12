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ملك السعودية عرض مع ولي عهد أبو ظبي للأوضاع باليمن والجهود المبذولة تجاهها

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التقى ملك ​​ ​سلمان بن عبدالعزيز آل سعود​، في الديوان الملكي بقصر منى، ولي عهد ​أبو ظبي​ الشيخ ​محمد بن زايد آل نهيان​، بحضور ولي العهد السعودي الأمير ​ بن عبدالعزيز​.

وقد جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين، وبحث مجمل الأوضاع في المنطقة، وبخاصّة على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها.

وفي بداية اللقاء، نقل ولي عهد أبو ظبي الّذي وصل منذ بعض الوقت إلى جدة، إلى الملك سلمان تهاني رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بعيد الأضحى المبارك.

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