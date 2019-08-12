النشرة: جرحى نتيجة تصادم بين سيارتين على طريق الناقورة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ بـ"وقوع جرحى نتيجة ​حادث سير​ بين سيارتين على طريق ​الناقورة​ قرب منتجع الـ"turquoise"، وقد تمّ نقلهم إلى ​مستشفيات​ المنطقة".

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