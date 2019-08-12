وزيرة خارجية كندا تشكر باسيل بعد الإفراج عن كندي كان محتجزا في سوريا

تلقى وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ اتصالا هاتفيا من نظيرته الكندية ​كريستيا فريلاند​، التي شكرته على الجهود التي بُذلت من اجل اطلاق المواطن الكندي كريستيان لي باكستر، الذي احتُجز العام الماضي في ​سوريا​.

ونوه الوزيران بجهود مدير عام الأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​، التي افضت الى اطلاق باكستر.

وكانت الدولة الكندية قد طلبت من الدولة اللبنانية التدخل للافراج عنه.