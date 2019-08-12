تلقى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل اتصالا هاتفيا من نظيرته الكندية كريستيا فريلاند، التي شكرته على الجهود التي بُذلت من اجل اطلاق المواطن الكندي كريستيان لي باكستر، الذي احتُجز العام الماضي في سوريا.
ونوه الوزيران بجهود مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، التي افضت الى اطلاق باكستر.
وكانت الدولة الكندية قد طلبت من الدولة اللبنانية التدخل للافراج عنه.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة خارجية كندا تشكر باسيل بعد الإفراج عن كندي كان محتجزا في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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