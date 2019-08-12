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الحريري تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس عون مهنئا بعيد الأضحى

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تلقّى رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، الموجود في العاصمة الأميركية ​واشنطن​، اتصالًا هاتفيًّا من رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، مهنّئًا ب​عيد الأضحى​ المبارك.

وكان الحريري قد وصل فجر اليوم، إلى واشنطن حيث من المرتقب أن يلتقي الخميس المقبل وزير ​الخارجية الأميركية​ مايك بومبيو وعددًا من المسؤولين الأميركيين، ويعرض معهم للأوضاع في ​لبنان​ والمنطقة والعالقات الثنائيّة بين البلدين.

وكان في استقبال الحريري بالمطار، سفيرا لبنان في الولايات المتحدة ​غابي عيسى​، و​الأمم المتحدة​ أمال مدللي.

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