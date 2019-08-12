الحريري تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس عون مهنئا بعيد الأضحى

تلقّى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، الموجود في العاصمة الأميركية واشنطن، اتصالًا هاتفيًّا من رئيس الجمهورية ميشال عون، مهنّئًا بعيد الأضحى المبارك.
وكان الحريري قد وصل فجر اليوم، إلى واشنطن حيث من المرتقب أن يلتقي الخميس المقبل وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو وعددًا من المسؤولين الأميركيين، ويعرض معهم للأوضاع في لبنان والمنطقة والعالقات الثنائيّة بين البلدين.
وكان في استقبال الحريري بالمطار، سفيرا لبنان في الولايات المتحدة غابي عيسى، والأمم المتحدة أمال مدللي.
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