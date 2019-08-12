الصفدي: المنطقة لن تستكين ما لم يتم ارساء حل عادل للقضية الفلسطينية

اعتبرت وزيرة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب فيوليت خيرالله الصفدي، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "ما حصل في محيط ​المسجد الأقصى​ من اعتداءات على المصلين مرفوض ومدان، ويؤكد أن المنطقة لن تستكين ولن تستطيع شعوبها العيش بسلام ما لم يتم ارساء حل عادل للقضية الفلسطينية".

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