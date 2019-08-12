ارسلان: نعتذر عن عدم تقبّل التهاني بعيد الأضحى نظرا للظروف

لفت رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال ارسلان​ إلى انه "نظراً للظروف التي نمرّ بها، نعتذر عن عدم تقبّل التهاني ب​عيد الأضحى​ المبارك، سائلاً الله عزّ وجل أن يلهمنا وأهل الشهيدين رامي سلمان وسامر أبي فرّاج ومحبّيهم الصّبر والسلوان، وأن ينعم على الأمّة والوطن والجبل ب​الأمن​ والإستقرار وراحة البال".

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