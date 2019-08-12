رئيس بلدية سير الضنية يطالب بإعادة فتح مكب عدوة لحل أزمة النفايات

طالب رئيس ​بلدية سير​ ​الضنية​ أحمد علم، في بيان اليوم، بـ"إعادة فتح مكب ​نفايات​ عدوة لحل مشكلة النفايات المستعصية في المنطقة وفي أقضية شمالية أخرى، منذ إغلاق المكب قبل حوالى أربعة أشهر".

ودعا إلى "عدم الارتهان للمواقف والمصالح السياسية أو الشخصية التي تعارض إعادة فتح مكب عدوة أو إيجاد مكب نفايات بديل". وانتقد "تجار النفايات في الضنية الذين أصبحوا أكثر عددا من تجار المواد الغذائية في المنطقة، وبعضهم أبدى استعداده لرفع النفايات من الشوارع والطرقات والساحات، مقابل مبلغ مالي يتراوح بين مليون ومليون ونصف ليرة لكل شاحنة".

ونوه بـ"الناشطين والجهات والمجتمع المدني، الذين أبدوا حماسة وغيرة على بلدتهم بهدف رفع النفايات منها، وقدموا للبلدية والأهالي مساعدات أكثر مما قدمته الجهات الرسمية المعنية".