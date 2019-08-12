نصر الدين الغريب تلقّى اتصال معايدة من الرئيس عون

أعلن المكتب الإعلامي لشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز ​الشيخ نصر الدين الغريب​، أن الغريب تلقى إتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، جرى خلاله عرض لآخر المستجدات السياسية المحلية، وقدم له عون التهنئة والمعايدة بعيد الأضحى.

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