وزارة الخارجية: نتابع قضية فقدان الشاب حسين فشيخ في غينيا

أعلنت ​وزارة الخارجية والمغتربين​ "أنّها تتابع قضية فقدان الشاب حسين فشيخ في كوناكري في ​غينيا​، وكلّف وزير الخارجية ​جبران باسيل​ مدير الشؤون السياسية في الوزارة السفير غادي خوري، بالمتابعة مع سفير لبنان في غينيا السفير فادي الزين والتواصل مع السلطات الغينية لمعرفة مصير فشيخ من ​الضنية​ والمقيم في غينيا، الّذي جرفه التيار بعدما تمكّن من إنقاذ شابّة مصريّة وشاب إفريقي في أحد الشلالات".

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