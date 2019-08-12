شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حزب الحرية يشارك المواطنين الاحتفال بعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك حزب الحرية المصرى، المصريين فى احتفالاتهم بعيد الأضحى على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال عدد من الفعاليات التى تنوعت مابين توزيع الهدايا على الأطفال والتواجد بساحات الصلاة وغيرها.

وقال الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب والمتحدث الرسمى لمجلس النواب، أن قواعد الحزب شاركت المواطنين احتفالاتهم فى المدن والقرى والنجوع، من خلال التواجد فى ساحات الصلاة وتقديم الهدايا للأطفال، بالإضافة إلى تشكيل لجان لجمع جلود الأضاحى بالاتفاق مع الجمعيات الخيرية، إلى جانب توزيع لحوم الأضاحى على المواطنين.

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وشدد حسب الله، على جميع اعضاء الحزب عدم تصوير اى مواطن اثناء توزيع اللحوم حفاظاً على مشاعر المواطنين، مؤكداً نسعى لتخفيف الأعباء لا إلى التصوير وتحقيق مكاسب على حساب الفقراء.

ولفت "حسب الله"، أن الحزب يعمل فى جميع المجالات بالتوازى، فلا تغليب للسياسة على العمل الاجتماعى، بالتواجد بين المواطنين فى الشوارع والميادين مقدم لدينا على التواجد فى المؤتمرات والندوات فى الغرف المغلقة.

وأكد حسب الله، على أن حزب الحرية يعمل منذ بدايته على ترسيخ وجوده من خلال قواعد حزبية قوية، وانتشار فى جميع المحافظات، وهذا التواجد ليس بالمقرات فقط، لكن بالتواجد جنباً إلى جنب مع المواطن، من خلال رصد المشكلات المجتمعية التى تواجهه، وعرضها على المسئولين ومتابعتها حتى يتم حلها.