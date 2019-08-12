شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام الإخوان يرفع شعار "السرقة هى الحل".. الشرق تسطو على مسرحية "وجهة نظر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع إعلام الإخوان شعار "السرقة هى الحل"، حيث واصلت قناة الشرق الإخوانية التى يترأس مجلس إدارتها الهارب أيمن نور، السطو والسرقة لأعمال فنية مصرية بالمخالفة لقوانين الدولية وأذاعت مسرحية "وجهة نظر"، التى قام ببطولتها النجم محمد صبحى وفرقته، وتناولت أحوال مجموعة من المكفوفين الذين يعيشون فى دار للمكفوفين ويتم استغلاليهم من مسئول داخل الدار، مستغلا أنهم لا يرون عن طريق أنه يحصل على الأموال المخصصه لرعايتهم لتحقق مصالح شخصيه له.

بالإضافة إلى السطو على مسرحيتى الكوميديتان "سك على بناتك" و"العيال كبرت"، وهما المسرحيتان المملوكتان للجهات المصرية.

ولم تكن هذه المرة التى تسطو فيها قناة الشرق الإخوانية، بل أذاعت أعمالا فنية مصرية كثيرة بالمخالفة للقوانين الدولية، ومن ضمن الأعمال التى سرقتها إعلام الإخوان وتنوعت بين مسلسلات وأفلام، فيلم سواق الأوتوبيس، إلى جانب سطوها على برنامج عالم اليحوان، وفيلم "الرسالة".

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