حاتم باشات: الاستقبال الأخير لـوفد البرلمان الأفريقى أثبت دور مصر بأفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب حاتم باشات، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن الأمانة العامة للجنة نجحت فى تنظيم زيارة لجنة العلاقات الخارجية وفض المنازعات بالبرلمان الافريقى لمصر، والتى استهدفت من خلالها عقد جلساتها بالقاهرة، مؤكدا أنها استطاعت إثبات بأن مصر هى قلب افريقيا النابض وانتهت من كافة الترتيبات الخاص بالزيارة بشكليليق باسم وتاريخ مصر.
ولفت أن هذه الزيارة أسهمت فى إرسال رساله للجميع بأن مصر ستظل دائما وأبدا القاطرة التى تجر القارة الذهبية نحو الأفضل في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجها التحية لأعضاء الأمانة العامة للجنة الشئون الافريقية بالبرلمان، والدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، على جهدهم.
وأوضح أنه قبل انتهاء الوفد من زيارته تم تنظيم له عدد من الجولات استهدفت بعض المعالم الأثرية، حيث زاروا الأهرمات والقلعة ومجمع الأديان بجانب زيارة هيئة قناة السويس .
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