وزير سعودي يرد على خطيب وصف البائعات السعوديات بـ"من تأكل بثدييها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وكالات:

انتقد وزير الشؤون الإسلامية السعودي عبد اللطيف آل الشيخ، وصف أحد خطباء صلاة العيد المرأة العاملة في قطاع البيع بـ"التي تأكل بثدييها".

وقال الخطيب المزعوم في الفيديو الذي آثار جدلا كبيرا: "ما أحوجنا إلى المرأة العفيفة التي تضحي بالمال والترف في سبيل العفة والشرف، لا تستجيب لدعوات المبطلين لتصبح بائعة تخالط الرجال لأنها تدرك أن الحرة تموت ولا تأكل بثدييها".

ورد آل الشيخ في مكالمة هاتفية مع قناة "إم بي سي": "الخطبة التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي لا تتناسب وليست أسلوب شرعي، وتخالف توجهات الدولة والوزارة وتوجهات علماء المملكة العربية السعودية".

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وأضاف: المكان المقام فيه صلاة العيد (التي ألقى فيها الخطيب هذه الخطبة) غير مخصص للصلاة، فهو عبارة عن أرض فضاء وتم تهيئته من قبل بعض الأشخاص في حي شمال جدة، مشيرا إلى أن المتحدث خطب دون إذن رسمي أو تصريح، وخالف الأنظمة والتعليمات والمنهج المعتدل الوسطي الذي تسير عليه المملكة بقيادة خادم الحرمين وسمو ولي العهد والشعب السعودي وعلماء البلد.

وأكد الوزير السعودي أن المتحدث في الفيديو الذي تداوله المستخدمون ليس من منسوبي الوزارة وليس إماما أو خطيبا رسميا وكل ما قام به هو تطفل على العمل والخطابة. ويعتبر هذا أمر غير مقبول وفيه خطأ وتجاوز.

واختتم قائلا: "الوزارة شكلت لجنة وتم أخذ إفادة المتحدث وسترفع إلى الجهات المختصة بخطاب شخصي مني لاتخاذ الإجراء اللازم ضد هذا الشخص".