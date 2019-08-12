تقرير رسمي: أشهر نجمات السوشيال ميديا.. نصابين

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه معهد الأداء المعاصر البريطاني للموسيقى، اتهاما صريحا لعدد كبير من المشاهير، بالاعتماد على ملايين الحسابات المزيفة لزيادة عدد متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة "إنستجرام".

ووفقا لسكاي نيوز، أجرى المعهد تحقيقا على حسابات عدد كبير من المشاهير، وأخضعها لتحقيق بهدف التأكد من عدد المتابعين الحقيقيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف التحقيق أن 58% من متابعي الممثلة الأميركية إلين ديجينيريز على "إنستجرام"، وعددهم 75.6 مليون شخص، غير حقيقيين، فيما أكد أن نحو 48% من متابعي فريق "بي تي إس" الغنائي الكوري الجنوبي الشهير، البالغ عددهم 19.4 مليون، من حسابات مزيفة.

وشمل التحقيق أيضا حسابات نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وشقيقتيها كلو وكورتني على "إنستجرام".

ووصلت نسبة المتابعين المزيفين لكورتني كارداشيان إلى 49%، من أصل 80.4 مليون، أما كيم (143.6 مليون متابع) وكلو (96 مليون متابع)، فبلغت نسبة المزيفين لديهما 44%.

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كما أن 30% من متابعي كايل جينر على "أنستجرام"، البالغ عددهم 140.3 مليون، لم يكونوا حقيقيين أيضا.

وكشف التحقيق أيضا أن أريانا جراندي وتايلور سويفت ومايلي سايرس وبريانكا شوبرا، اتبعوا الأسلوب ذاته لرفع عدد متابعيهم على "إنستجرام".

واستعان المعهد بتقنيات حديثة ومتخصصين لرصد عدد المتابعين الحقيقيين، في حسابات المشاهير، التي يجنون من وراءها عشرات الملايين من الدولارات.

وعلى سبيل المثال، تحقق كيم كارداشيان ما بين 300 و500 ألف دولار من كل منشور لها على "إنستجرام"، بينما تتحصل على مبالغ أكبر بكثير إذا شاركت في حملة دعائية طويلة الأجل لعلامة تجارية.