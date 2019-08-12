محافظ القليوبية: المجازر استقبلت 225 أضحية خلال يومي العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن الدكتور علاء مرزوق محافظة القليوبية، استقبال المجازر الحكومية بالمحافظة، خلال اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، 214 أضحية، وخلال اليوم الثاني 11 أضحية بإجمالي 225 أضحية.

وقالت الدكتورة أمل العسيلي وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، أنه جرى فتح 30 مجزرًا أمام المضحين من المواطنين منذ أمس لذبح الأضاحي بالمجان، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور علاء مرزوق محافظ الإقليم.

كان محافظ القليوبية، ناشد أهالي المحافظة بعدم ذبح الأضحية بالشوارع، وتنفيذ التعليمات والاشتراطات الصحية وأهمها الذبح بالمجزر، وذلك لحماية البيئة من التلوث وضمان نظافة اللحوم.

وأكد أن مجازر المحافظة مفتوحة خلال أيام عيد الأضحى المبارك وتقدم خدماتها مجانًا.