المانيا / مفوض شؤون الدفاع بالبرلمان يصر على توفير إمكانية ركوب الجنود مجانا للقطارات

وكالات-أعلن مفوض شؤون الدفاع بالبرلمان الألماني "بوندستاج" إصراره على توفير ركوب مجاني للقطارات بالنسبة لجنود الجيش الألماني.

وقال هانز-بيتر بارتلس لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية في عددها الصادر اليوم الاثنين12 اوت 2019 : "هناك جندي بين كل 450 مواطنا ألمانيا. إذا كان هناك رغبة في التعبير عن تقدير خاص من الأمة على العمل الخاص (للجنود) ، فلا يمكن أن يخفق ذلك بسبب مسألة حساب التكاليف لمؤسسة مقربة للحكومة".

وأضاف مفوض الدفاع بالبرلمان: "يتعين على مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية الألمانية /دويتشه بان/ أن يكون مستعدا في إطار مسؤوليته الخاصة للتوصل لتسويات. مساهمة التكلفة الرمزية من ميزانية وزارة الدفاع يجب أن يكفي. فالحكومة تدفع بالفعل مليارات لتوسيع شبكة السكك الحديدية".

وكانت وزيرة الدفاع الألمانية الجديدة أنيجرت كرامب-كارنباور طرحت الفكرة للنقاش في بيانها الحكومي في نهاية جوان الماضي.

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يشار إلى أن الفكرة لا ترمي لاستخدام المواصلات مجانا بالمعنى الفعلي، فصحيح أنه سيتسنى للجنود التمتع بذلك، ولكن الهدف هو أن يحدث ذلك لإظهار أن الجيش الألماني يدفع قيمة الانتقال نيابة عن الجنود.

وكان تقرير صحفي ذكر أن المباحثات بين وزارة الدفاع وهيئة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" حول هذا الأمر تعد مباحثات صعبة. وأوضح تقرير مجلة "شبيجل" الألمانية استنادا إلى دوائر من هيئة السكك الحديدية أن موعد التدشين المخطط له لهذا الأمر في مطلع عام 2020 وكذلك المشروع برمته يواجه خطرا حاليا.