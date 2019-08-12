روسيا تكشف موعد التوقيع على معاهدة الوضع القانوني لبحر قزوين

أعلن رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الاثنين، أن بلاده ستقوم قريبا بتوقيع معاهدة الوضع القانوني لبحر قزوين، والتي سيتم بموجبها تقسيم ثروات البحر بين الدول المطلة عليه.

وأضاف مدفيديف - في كلمة له اليوم امام المنتدى الاقتصادي الأول لدول بحر قزوين -

المنعقد حاليا في مدينة "تركمانباشي " في تركمانستان - أوردتها قناة "روسيا اليوم"، أنه تم توقيع معاهدة الوضع القانوني لبحر قزوين منذ عام تقريبا​"، لافتا إلى أن​ روسيا تعتزم توثيق هذه المعاهدة في أقرب وقت.وكان رؤساء الدول المطلة على بحر قزوين الخمسة، قاموا العام الماضي بتوقيع اتفاقية حول الوضع القانوني للبحر في مدينة "أكتاو " بكازاخستان ، وهي وثيقة تاريخية للمنطقة تم العمل عليها منذ عام 1996.ووقع الاتفاقية رؤساء كل من : روسيا وأذربيجان وإيران وكازاخستان وتركمانستان ، وتخصص الوثيقة لخمس دول حقوقا حصرية في بحر قزوين.