تعرف على سبب تأجيل قمة رؤساء روسيا وأذربيجان وإيران

كشف المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف عن تأجيل قمة رؤساء (روسيا أذربيجان وإيران)، والتي كانت مقررة الأسبوع الجاري.
وقال بيسكوف - في تصريح صحفي اليوم الاثنين -"إن قمة رؤساء روسيا أذربيجان وإيران، التي كان من المخطط أن تجري هذا الأسبوع، قد تأجلت لأسباب تقنية".. ولم يفصح بيسكوف عن طبيعة هذه الأسباب التقنية، كما أنه امتنع عن ذكر أي أسباب أخرى لتأجيل هذه القمة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في أبريل الماضي أن هذه القمة ستُعقد في شهر أغسطس الجاري في روسيا.
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