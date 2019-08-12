بريطانيا تطالب إيران بالتوقف عن أنشطتها "المزعزعة " للاستقرار في المنطقة

طالب المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إيران بالتوقف عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء البريطاني، سيبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون الذييزور بريطانيا حاليا مجموعة من القضايا الأمنية من بينها إيران.
وكان بولتون، قد وصل إلى (لندن) أمس الأحد لإجراء محادثات مع المسؤولين البريطانيين ، يتوقع أن يطلب خلالها تشديد موقف ( لندن ) تجاه إيران.
يذكر أن بريطانيا تدعم الاتحاد الأوروبي في التمسك بالاتفاق النووي مع ( طهران ) ، لكن حادث احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق "هرمز " شكل ضغطا على (لندن ) للنظر في اتخاذ موقف أكثر تشددا تجاه إيران.
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