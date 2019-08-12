رئيس البرلمان العربى: حكومة الاحتلال الإسرائيلى تكرس إرهاب الدولة

أكد رئيس الاتحاد البرلمانى العربى، رئيس مجلس النواب الأردنى، عاطف الطراونة، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلى تبرهن تطرفها عبر ممارساتها السافرة لتكرس واقع إرهاب الدولة. إرهاب الدولة. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية، عن الطراونة تأكيده اليوم الإثنين، أن فلسطين ستبقى عربية وأن القدس أولى القبلتين عقيدة وقضية تسكن قلوب ووجدان المسلمين .

وشدد، على أن حق المسلمين فيها مع إخوانهم المسيحيين ثابت لا يتغير مهما تجبر "الطغاة " وسط هذا الصمت الدولى .

القدس أولى القبلتين عقيدة وقضية تسكن قلوب ووجدان المسلمين .وشدد، على أن حق المسلمين فيها مع إخوانهم المسيحيين ثابت لا يتغير مهما تجبر "الطغاة " وسط هذا الصمت الدولى .

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