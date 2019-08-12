ضبط ألماني في سويسرا بسبب حقيبة قنابل مزيفة

ضبطت الشرطة السويسرية مواطنا ألمانيا على خلفية العثور على حقيبة مليئة بالمتفجرات المزيفة قرب استعراض موسيقي بمدينة "زيورخ"، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وذكرت الشرطة - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الاثنين أنه تم ضبط مالك الحقيبة بمنزله في سويسرا أمس /الأحد/، فيما تم إطلاق سراح مشتبه آخر كان قد تم القبض عليه على خلفية القضية.

وتابعت الشرطة أن المحققين لا زالوا يحاولون تحديد دوافع المشتبه به لصناعة قنابل مزيفة وتركها في مكان قريب من الحفل، مضيفة أنه ليس له أي خلفية أيدولوجية. "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الاثنين أنه تم ضبط مالك الحقيبة بمنزله في سويسرا أمس /الأحد/، فيما تم إطلاق سراح مشتبه آخر كان قد تم القبض عليه على خلفية القضية.وتابعت الشرطة أن المحققين لا زالوا يحاولون تحديد دوافع المشتبه به لصناعة قنابل مزيفة وتركها في مكان قريب من الحفل، مضيفة أنه ليس له أي خلفية أيدولوجية.

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