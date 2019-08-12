المتهم بإطلاق النار داخل مسجد في النرويج ينفي التهم الموجهة ضده

نفى الشاب المشتبه في إطلاق النار داخل مسجد "مركز النور الإسلامي"، في أحد ضواحي عاصمة النرويج "أوسلو"، كافة الاتهامات الموجه له، وفقا لوكالة الشرق الأوسط. وقالت محامية المتهم - حسبما ذكر راديو فرنسا الدولي اليوم الاثنين "إن موكلها الذي اعتقل بعد إطلاق النار في مسجد بالقرب من أوسلو أمس الأول السبت ينفي كافة الادعاءات الموجهة ضده".

وكانت شرطة العاصمة النرويجية "أوسلو" قد أكدت تعرض شخص لـ"إصابة طفيفة" في حادث إطلاق نار داخل مسجد في أحد ضواحي العاصمة.

يذكر أن الشرطة النرويجية عثرت أمس على جثة تعود لامرأة قالت إنها قريبة المسلح الذي أطلق النار في مسجد النور في أوسلو، وأدى لإصابة شخص بجروح، واعتبر المتحدث باسم الشرطة أن ظروف مقتل الضحية "مثيرة للشبهات". موكلها الذي اعتقل بعد إطلاق النار في مسجد بالقرب من أوسلو أمس الأول السبت ينفي كافة الادعاءات الموجهة ضده".وكانت شرطة العاصمة النرويجية "أوسلو" قد أكدت تعرض شخص لـ"إصابة طفيفة" في حادث إطلاق نار داخل مسجد في أحد ضواحي العاصمة.يذكر أن الشرطة النرويجية عثرت أمس على جثة تعود لامرأة قالت إنها قريبة المسلح الذي أطلق النار في مسجد النور في أوسلو، وأدى لإصابة شخص بجروح، واعتبر المتحدث باسم الشرطة أن ظروف مقتل الضحية "مثيرة للشبهات".

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