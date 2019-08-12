عاجل-ولي العهد يلتقي الشيخ محمد بن زايد

التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في منى، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وفي بداية اللقاء تبادل سموهما التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية بما فيها التطورات على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق أمنها واستقرارها.

حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الأمير تركي بن محمد بن فهد، ووزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن بندر، ونائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، ورئيس الاستخبارات العامة، الأستاذ خالد الحميدان.

فيما حضر من الجانب الإماراتي، مستشار الأمن الوطني، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، الأستاذ علي بن حماد الشامسي، وسفير دولة الإمارات لدى المملكة، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان.