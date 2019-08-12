عاجل-خادم الحرمين الشريفين يلتقي ولي عهد أبوظبي

وفي بداية اللقاء، نقل سموه لخادم الحرمين الشريفين تهاني أخيه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بعيد الأضحى المبارك، فيما حمّله خادم الحرمين نقل تهانيه لسموه بهذه المناسبة المباركة.
وقد جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وبحث مجمل الأوضاع في المنطقة، وبخاصة على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها.
حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الأمير تركي بن محمد بن فهد، ووزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.
كما حضره من الجانب الإماراتي، مستشار الأمن الوطني، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، الأستاذ علي بن حماد الشامسي، وسفير دولة الإمارات لدى المملكة، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان.
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