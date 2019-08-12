عاجل-ولي عهد أبو ظبي يصل إلى جدة

وصل ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى جدة اليوم.

وكان في استقبال سموه في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة، أحمد بن عبدالله بن ظافر.