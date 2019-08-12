بلجيكا توجه الاتهام لمنفذ اعتداءات باريس وبروكسل

وجه القضاء البلجيكي، اليوم الإثنين، الاتهام لصلاح عبد السلام رسمياً في بلجيكا في ملف اعتداءات 22 مارس 2016 في العاصمة بروكسل.

وأكدت النيابة العامة الاتحادية في بلجيكا توجيه الاتهام لعبد السلام (29 عاماً) بـ"المشاركة في أنشطة تنظيم إرهابي"، مؤكدة بهذا الإعلان معلومات تتداولها الصحافة البلجيكية منذ أيام.

وصلاح عبد السلام متورط كذلك في اعتداءات 13 نوفمبر 2015 في العاصمة الفرنسية باريس.

وأسفرت الهجمات الانتحارية على مطار بروكسل الدولي ومحطة المترو في المدينة عن 32 قتيلاً وأكثر من 340 جريحاً وتبناها تنظيم داعش الإرهابي آنذاك.

وأطلق الأمر بتنفيذ هذه الهجمات من سوريا وخططت لها خلية فرنسية-بلجيكية مسؤولة كذلك عن اعتداءات نوفمبر في باريس التي أسفرت عن 130 قتيلاً.

قبل هذا الإعلان، كانت قد وُجّهت التهم إلى 12 شخصاً على علاقة بقضية هجمات بروكسل التي تضم أيضاً نحو 800 جهة ادعاء مدنية.

تستهل المحاكمة، المتعلقة بالهجمات الإرهابية في بروكسل، العام المقبل. ومن المفترض أن تدوم من 6 إلى 8 أشهر.

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من بين المشتبه بهم الرئيسيين في هذه الهجمات، محمد عبريني وأسامة كريم وقد أوقفا في إبريل 2016.

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وأقر عبريني بأنه الرجل "صاحب القبعة" الذي كان يجر حقيبة محشوة بالمتفجرات على عربة إلى جانب الانتحاريين في المطار. بعد ذلك، ترك الحقيبة وفر من المكان.

يفترض أن تبدأ المحاكمة في هجمات باريس عام 2021 على أبعد تقدير. ووجهت الاتهامات إلى 14 شخصاً في إطار هذا التحقيق، بينهم 11 قيد الحبس الاحترازي.

ولعبد السلام تاريخ من ارتكاب الجنح سبقت تحوّله إلى متطرّف في حي "مولنبيك" في بروكسل، وهو الوحيد الذي لا يزال على قيد الحياة من بين أفراد المجموعة التي نفّذت هجمات باريس، وهو يقبع في سجن في فرنسا.

وحكم عليه غيابياً في بروكسل في إبريل 2018 بالسجن 20 عاماً بتهمة محاولة قتل ذات طابع إرهابي لمشاركته في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في بروكسل في 15 مارس 2016، قبل ثلاثة أيام من توقيفه في مولنبيك.

وقام صلاح عبد السلام بإيصال الانتحاريين الثلاثة إلى "ستاد دو فرانس" في باريس ليلة الهجمات قبل أن يتخلى عن حزامه الناسف، مما أوحى بأنه كان بدوره سينفّذ عملية انتحارية.