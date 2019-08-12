كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصليب الأحمر": المفاوضات بين أمريكا و"طالبان" لم تخفف من معاناة المدنيين الأفغان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وحركة "طالبان" الأفغانية لم تخفف بعد من متاعب المدنيين الأفغان الذين يعانون من الحرب الأهلية وآثارها.

وأعرب اللجنة، في بيان نشرته في جنيف، اليوم الاثنين، عن قلقها من أن "مفاوضات السلام لم تؤد إلى خفض وتيرة العنف وتقليل تأثيره على المدنيين". وأشار البيان إلى أن "عمليات القصف الجوية والغارات الليلية والهجمات تنفذ في المناطق الريفية والمدن على حد سواء"، مما يسفر عن "قتل وإصابة رجال ونساء وأطفال لا يشاركون في الأعمال القتالية بأي شكل من الأشكال".

وذكر "الصليب الأحمر" أنه رصد، خلال النصف الأول فقط من العام الجاري 59 حادثة اعتداء على أطباء ومؤسسات طبية في البلاد.

فيما اعتبر رئيس وفد "الصليب الأحمر" إلى أفغانستان، خوان-بيدرو شيرير، أن التدابير التي تتخذ اليوم لحماية المدنيين والأطباء في هذا البلد غير كافية.

Advertisements

وجاء في بيان اللجنة أيضا أن الاحتياجات الإنسانية في أفغانستان تتنامى باستمرار، لكن الوضع الأمني الراهن يعرقل تقديم المساعدات للمحتاجين إلى الطعام والماء العذب والسكن والحماية، الأمر الذي أرغم "الهلال الأحمر" على التوقف عن بعض نشاطاته الاعتيادية، بما فيها تقديم خدمات طبية للجرحى في مناطق وعرة من البلاد.

وقالت اللجنة إنها مستعدة لمواصلة نشاطاتها في أفعانستان، "لكنها تحتاج إلى وصول حر إلى هؤلاء الذين تضرروا نتيجة للنزاع المسلح، لتقدم لهم مساعدات إنسانية أحوج ما يكونون إليها".

وفي وقت سابق من الاثنين، أفادت وكالة "رويترز" بانتهاء الجولة الثامنة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وحركة "طالبان"، والتي جرت، منذ يوم 3 أغسطس، في عاصمة قطر الدوحة.