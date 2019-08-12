كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع الألماني يبحث عن حل سريع للجنود لاستخدام القطارات مجانًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزيرة الدفاع الألمانية أنجريت كرامب كارينباور اليوم الإثنين، إنها تسعى إلى اتفاق سريع مع دويتشه بان بشأن رحلات القطار المجانية لجنود البوندزوير.

وقال كرامب-كارنباور المذيع في صحيفة "مورجينماجين" الألمانية العامة "نريد الوصول إلى حل بسرعة كبيرة عبر السكك الحديدية حيث من الواضح أنه إذا ذهب شخص يرتدي الزي الرسمي وبطاقة الخدمة بالقطار، فيجب أن يكونوا قادرين على القيام بذلك مجانًا".

وفي ضوء المسؤولية الكبيرة التي تحملها جنود البوندزوير مع خدمتهم، قال كرامب-كارنباور إن "الحد الأدنى" هو السماح لهم باستخدام السكك الحديدية الألمانية بحرية.

كما كانت قد وعدت في حفل تنصيبها في نهاية شهر يوليو بأن يسافر الجنود بالزي الرسمي مجانًا في الحافلات والقطارات من أجل زيادة وضوح البوندسوير.

وذكرت صحيفة شبيغل الألمانية يوم الأحد الماضي أن محادثات كرامب-كارينباور مع دويتشه بان حول المبادرة قد توقفت.

وكانت ظروف الحجز مثيرة للجدل بشكل خاص، لأن دويتشه بان أرادت فقط نقل الجنود على متن قطارات لم تستخدم بكثرة والتي تم تقديم تذاكر ادخار مخفضة للعملاء العاديين، وفقًا لشركة سبيجل.

كما قالت السكك الحديدية الألمانية إنها تريد التوصل إلى اتفاق مع القوات المسلحة، لكنها شعرت أنه "ليس مقبولًا" أن يفرض الجنود عبئًا إضافيًا على الطرق المستخدمة بكثرة.

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وبالإضافة إلى ذلك، يجب برمجة نظام حجز منفصل للبوندزوير مقابل 26 مليون يورو، وفقًا لدويتشه بان.

وقال هانز بيتر بارتلز المفوض العسكري لبوندستاغ الالماني لصحف فنكي ميديا جروب يوم الاثنين "من بين 450 المانيا واحد منهم جندي."

وانتقد بارتلز "يجب أن يستوعب مجلس السكك الحديدية من تلقاء نفسه"، مضيفًا أنه "على كل حال، فإن الحكومة الفيدرالية تدفع بالفعل عشرات المليارات من أجل توسيع شبكة السكك الحديدية".

ووصف توبياس ليندنر، المتحدث باسم حزب الخضر الألماني لشؤون الدفاع، النزاع بين السكك الحديدية ووزارة الدفاع بأنه "سخيف إلى حد محرج".

وقال ليندنر لشبكة التحرير الألمانية إنه "من المثير للغضب" أن أحدا لم يحسب قدرات السكك الحديدية قبل الإعلان عن اقتراح رحلات مجانية للجنود.

كما أيد ليندنر مبادرة وزير الدفاع الألماني على أساس حماية المناخ، مشيرًا إلى أنه "من خلال هذه التدابير، يتم إقناع المزيد من الجنود باستخدام القطار بدلًا من السيارة في طريقهم إلى العمل، ثم إنفاق أموال جيدة ".

