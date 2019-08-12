كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل القمة بين الرؤساء الروس والأذربيجانيين والإيرانيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين بأنه تم تأجيل قمة بين رؤساء روسيا وأذربيجان وإيران وفلاديمير بوتين وإلهام علييف وحسن روحاني.

وقال بيسكوف: "تم تأجيل القمة بين رؤساء روسيا وأذربيجان وإيران، والتي كان من المقرر عقدها هذا الأسبوع لأسباب فنية".

وعُقدت القمة الأولى بهذا الشكل في العاصمة الأذربيجانية باكو في أغسطس 2016، بمبادرة من الزعيم الأذربيجاني.

وركز الرؤساء على المشاريع الاقتصادية المشتركة وقضايا الأمن الإقليمي.

Advertisements

وتتعلق الوثيقة بمجالات التعاون مثل الكفاح المشترك لمكافحة الإرهاب، وتسوية النزاعات الإقليمية، والتعاون في منطقة بحر قزوين، وتنمية العلاقات في مجالات الطاقة والنقل وغيرها.

وعقدت القمة الأخيرة بين روسيا وإيران وأذربيجان في 1 نوفمبر 2017 في طهران. وناقش قادة الدول الثلاث مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك التعاون في مجال الطاقة، والتسوية السورية والتعاون في منطقة قزوين.

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زملائه لحضور القمة الثلاثية القادمة إلى روسيا.