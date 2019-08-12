كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تكشف موعد بدء عمل مركز العمليات المشتركة حول المنطقة الآمنة بسوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن موعد بدء عمل مركز العمليات المشتركة المتعلقة بالمنطقة الآمنة (في سوريا).

وذكرت الوزارة أنه من المخطط بدء عمل مركز العمليات المشتركة المتعلقة بالمنطقة الآمنة (في سوريا) في الأيام المقبلة، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول.

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في وقت سابق، انتهت المفاوضات التركية الأميركية حول إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا في أنقرة. وفقا لوزارة الدفاع التركية، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق لإنشاء مركز تنسيق للعمليات المشتركة والمنطقة الآمنة المخططة لها في شمال سوريا.

وتعارض دمشق هذا الاتفاق بشكل قاطع، لأنه، يعد هجوما صارخا على سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها وانتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.