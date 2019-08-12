كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موجة حر شديدة تضرب شمال مقدونيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية (NHS) اليوم الاثنين إن موجة الحر التي ضربت شمال مقدونيا ستستمر حتى منتصف الأسبوع.

ووفقًا لتقرير دائرة الأرصاد الجوية الوطنية، سيستمر الطقس الحار المشمس والحارق الذي ضرب البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي يوم الاثنين وستتراوح درجات الحرارة في شمال مقدونيا بين 12 إلى 22 درجة مئوية وهو أدنى مستوى و30 إلى 41 درجة مئوية الأعلى.

ومن المتوقع أن يصل ميزان الحرارة في العاصمة سكوبي إلى 39 درجة مئوية.

وقالت السلطات إن درجات الحرارة المرتفعة التي تصل إلى 40 درجة مئوية ستستمر حتى يوم الأربعاء.

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ووفقًا للتقرير، ستنخفض درجات الحرارة بحلول يوم الخميس إلى 37 درجة، بينما تصل درجات الحرارة يومي الجمعة والسبت إلى 36 درجة.

وعلاوة على ذلك، أصدرت السلطات مستوى تحذير من الحرارة باللون البرتقالي في جميع أنحاء البلاد، حيث نصحت المواطنين بالبقاء في منازلهم وتجنب الأنشطة في الهواء الطلق خلال النهار.

كما أوصت وزارة الصحة بمنح المواطنين، وخاصة النساء الحوامل والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، إجازة لمدة يوم، والأطفال لتجنب الأنشطة في الهواء الطلق بين الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً.

