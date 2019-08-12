كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جنوب السودان ينظم تمرينًا لمحاكاة الإيبولا لتعزيز الاستعداد للحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وفقًا لوزارة الصحة اليوم الاثنين ستقوم جنوب السودان بتكثيف حملة الفحص ضد الإيبولا بعد تفشي مرض الحمى النزفية الفيروسية في الأشهر الأخيرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة.

ووفقًا للوزارة ستجرى مناورة المحاكاة المقرر عقدها يوم 16 اغسطس فى العاصمة جوبا فى مدينتى نيمول ويى الحدوديتين.

و في بيان صدر في جوبا قال ريتشارد لاكو لينو، مدير الحوادث في وزارة الصحة "إن التمرين سيختبر ويثبت قدرات الكشف المبكر والاستجابة السريعة والتنسيق الفعال على المستوى الوطني ومستوى الولايات والمجتمع، في ضوء تفشي فيروس إيبولا المستمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية".

وقال لينو إن الدولة الواقعة في شرق إفريقيا في مأمن من فيروس الإيبولا الذي قتل أكثر من 1000 شخص في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة منذ أغسطس 2018.

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وأضاف "يجب ألا يخاف الجمهور إذا رأوا العاملين الصحيين يرتدون ملابس واقية أو سيارات الإسعاف أو أي أنشطة أخرى مرتبطة بفيروس إيبولا لأن هذه جزء من المحاكاة فقط".

ولاحظ أن المحاكاة هي اختبار عملي للعاملين الصحيين الذين شاركوا في أنشطة بناء القدرات والتدريب، مضيفًا أن التدريبات تتوافق مع اللوائح الصحية الدولية.

كما نفى مسؤولو الصحة في جنوب السودان تفشي مرض الإيبولا الفيروسي المميت في البلاد عقب وفاة امرأة تبلغ من العمر 41 عامًا توفيت في إيبولا في اليوارا، في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، على بعد حوالي 70 كم من الحدود.

