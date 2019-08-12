كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال بقوة 4.8 ريختر قبالة جزيرة كريت في بحر إيجة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت السلطات ان زلزالا بلغت قوته 4.8 درجة بمقياس ريختر وقع قبالة جزيرة كريت في بحر ايجه اليوناني اليوم الاثنين ولم يتسبب في اصابات أو أضرار مادية واسعة النطاق.

وقام علماء الزلازل اليونانيون بمراجعة تقديرات أولية سابقة صادرة عن المركز الزلزالي الأوروبي المتوسطي، الذي قال إن الزلزال بلغت قوته 5 درجات.

كما يقع مركز الزلزال في منطقة البحر على بعد حوالي 70 كم شمال جزيرة كريت على عمق 36 كم.

